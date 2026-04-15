例年より早く雪解けが進んでいます。北陸地方整備局は、国道沿いで雪崩が発生する危険がないかパトロールしました。



北陸地方整備局の職員や専門家が調査したのは、湯沢町と南魚沼市の国道17号です。過去に雪崩が発生した場所など11カ所を回り、山の斜面に残る雪にひび割れがないか確認しました。地上から見えづらい沢などは、ドローンを使って積雪の状況を調べました。



■日本雪氷学会雪崩分科会 町田誠会長

「例年に比べ15日以上早い、融雪が。」



湯沢町の山沿いの積雪は、現在多いところで40～50cm。雪解けが進み、例年より少ないということです。融雪時期は、落下してくる硬い雪の塊に注意が必要だといいます。



■日本雪氷学会雪崩分科会 町田誠会長

「これから怖いのが〝ブロック雪崩〟といって、雪の塊が落ちてくる。沢を飛び越えて予期しない方向に出てくる。雪とは言っても岩より硬いような氷の塊になるから、それの方が被害がでかくなる。」



15日のパトロールで、雪崩の危険がある場所は確認されなかったということです。