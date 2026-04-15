バレーボールＳＶリーグの第１０回理事会が東京都内で開かれ、２部相当のＶリーグに所属する北海道イエロースターズが来季からＳＶリーグに昇格することが決定した。早くも補強に動いており、戦力を整えて国内最高峰のリーグに挑戦する。

１年の時を経て、イエロースターズがついにＳＶリーグへの切符を手にした。この日吉報が届き、ミドルブロッカーの中谷薫は「バレーを始めた時から夢であった当時のＶ１リーグ、今のＳＶリーグ。やっと夢がかないました。本当にうれしい」と喜びをかみしめた。

昨年３月にＳＶライセンスが交付され、今季からの１部参戦に期待が高まっていた。しかし、財務基準でライセンス交付が保留となっていたヴォレアスのＳＶリーグ残留が４月に決定。偶数の１０チームでの開催を目指していたことから序列１１番目のイエロースターズはＶリーグ残留となっていたが、来季から参加チーム数が１２に増えたこともあり昇格が決まった。

今季はＶリーグ東地区で２連覇を達成。しかし、来季からは数段レベルが上がる舞台でプレーすることになるため、チームは今季比２倍強の人件費をかけて戦力を整えていく。

すでに、日本代表登録メンバーに選出経験があり今季ＳＶリーグで試合に出場している日本人のほか、国の代表として国際大会に出場している複数の外国籍選手加入が決定。新監督招聘を含めたスタッフ陣の強化も進めていく予定で、チーム親会社の武ダＧＥＡＤ・武田幹郎社長は「プレーオフに初年度から行けるように選手強化を含めてやっている。そこは楽しみにしてほしい」と大型補強を予告した。

同じ札幌市に本拠地を置くＢ１レバンガ北海道は、日本代表のＳＧ富永啓生を獲得し、今季大躍進。イエロースターズもチームの顔となる代表主力クラスの選手獲得を今後目指していく方針で、小高政利ＧＭは「１年後ぐらいにはそういう選手の獲得をしたい」と話した。