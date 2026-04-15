禅の力で町を盛り上げます。震災で甚大な被害を受けた石川県輪島市門前町の総持寺祖院は、同じく曹洞宗の福井県・永平寺と共に、町の活性化に向けた協議会を発足させました。



文字通り、総持寺祖院の門前で発展してきた石川県輪島市門前町。



かつて2万人近くが住んだこの地域の人口は、現在、約4000人まで落ち込んでいます。



また、町の中心となる総持寺も、能登半島地震の影響で甚大な被害を受け、現在も復旧工事が続いています。





約100年前までは、福井県の永平寺と並び、曹洞宗の大本山とされてきた総持寺。

15日に輪島市では、永平寺と共に、禅の力で町のにぎわい創出を目指す協議会が開かれました。



この日の会議では、その最初の取り組みとして、”禅のまち・輪島”をPRするため、ことし8月、福井県永平寺町で行われる「大燈籠ながし」への参加が決定しました。



大本山総持寺祖院・勝田 浩之 監院：

「石川県全体、特に輪島の被災者、石川県の被災者の方々が、少しでも笑顔になれるような協議会づくりをしていかなければならない」



住民は：

「門前町の人は総持寺が心の拠り所なので、総持寺が復興していくことは、私たちも元気がでてきます」



総持寺祖院は、2034年の3月に完全復旧する計画です。

