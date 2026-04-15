イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、埋蔵金プロジェクトのいきさつについて語った。

全国6カ所に、巨額の金や貴金属類を隠していることを公表している。「3回生きて、死んで、生きて、生きて…それをやって遊んで、仕事をしないでいいくらいは入れたつもり」。具体的な額は「“コンプライアンスがあるので、20億までしか言わないで下さい”と言われている」とし、詳細は語らなかった。

ショーや契約などで富を得たが、金を使う時間がないのだという。「契約があって、年間300ステージで、実働200日。1年を4分の1に分けて、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、日本という形で飛び回っているので、全然使うことがないので」。最初は身内に高級スポーツカーを贈るなどしていたというが、「身内だけにあげてもつまんないなと思って。じゃあ日本の皆さんに楽しんでもらった方がいいなと思って。それで分けるようになったんです」と説明した。

富豪から豪華な宝石をもらったこともあるという。「アラブの方に行った時も、“あなたの目より大きなダイヤモンドをあげます”って言われたんで、こんなに大きく目を開けて（笑い）」。しかし、せっかくの贈り物も、天功のイメージを守る契約のため、「着けちゃいけないんですね。子供たちがいたりとかするので」という。そのため「大きなダイヤモンドをいただいたけど、それをどうしようかなと思って。たんすの中に入れていてもしょうがないし、それも（埋蔵金に）入れました」と打ち明けた。

とてつもない額だけに、気になるのは贈与税など税金の問題。しかし、そこはクリア済みだという。「箱を開けたら、私のいろんな関係者の方のところの連絡先が書いてあって。“贈与税とか、そういうようなのは全部私のあれ（負担）でやっているので”とか、細かく全部書いてあって」と明かした。