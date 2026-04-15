「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」（１５日、宮島）

昼過ぎまで降り続いた雨は上がり、緩やかなホーム向かい風のもとで優勝戦が争われた。

１号艇は予選１位、準優１着の福島勇樹（東京）。進入は４号艇の村松修二（広島）がピット離れで遅れ、同期の金子萌（静岡）が一つ内へ入り１２３・５４６の並び。

１コースの福島は準優と同じコンマ０７のドンピシャのＳを決めて悠々と逃げ切り、２コース差しの大平誉史明（大阪）が２着、３コースから外マイの河村了（愛知）が３着に続き、２連単、３連単とも１番人気の３桁配当で決着した。

４月１節目、２節目と温水パイプが取り外されてエンジンは一巡。前節は低調機が多数出ていたため混戦となったが、今節は上は２連対率５１％、下は１８％と機力差はありあり。若手や女子レーサーが上位機を引き当て、主力が低調機を手に戦う構図となった。

福島のエンジンは２６％。次節のプレミアムＧ１・マスターズチャンピオンに出すか出さないかというレベル。さまざまな乗り手によって調整されたプロペラは「ボコボコ」。初日のドリーム戦ではＳ巧者である福島がまさかのコンマ４０のＳ遅れとなった。「風が強かったといってもアレはない。ペラが合っていないことも影響したかも」と初日は２、４着。ペラの形を整える作業を続け、３日目にようやく初白星。３日目終了時は６位だったが、４日目に連勝し一気にトップに浮上した。

あれよあれよという間に主役に躍り出た福島の勝因はスタート。衝撃のコンマ４０の後は、準優、優勝戦を含め０台Ｓが６回。「優勝戦はちょっと合ってなかったけど、今節はついていた。なんかこえ〜」と３月江戸川、前走からつに続く３節連続Ｖに本人もビックリ。今期勝率は自己ベストペースの７点台半ばだが、全く意識していない様子で、「今を楽しめている」と１００％の笑顔を見せた。

宮島では次節・プレミアムＧ１・マスターズチャンピオンが２１日に開幕。福島は予備１位とあと一歩その舞台に届かなかったが、一つ一つの積み重ねが新たなステージにつながる。そう予感させる優勝だった。