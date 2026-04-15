「不二家」×「OUTDOOR PRODUCTS」コラボ第2弾！ 日常使いしやすいリュックなど登場へ
「不二家」は、4月27日（月）から、「OUTDOOR PRODUCTS」とコラボレーションしたアイテムの第2弾を、全国の洋菓子店とレストランで発売する。
【写真】ちょっとしたおでかけにぴったり！ 「ショルダーバッグ」も用意
■軽量で日常使いしやすい
今回登場するのは、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した、「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテム全2種。
ラインナップには、「ミルキー」のロゴとペコちゃん＆ポコちゃんのイラストをワンポイントにあしらった「リュックサック」と「ショルダーバッグ」が用意され、いずれも軽量でありながら耐久性と耐水性にも優れた日常使いしやすいバッグとなっている。
「リュックサック」は、外側に出し入れしやすいポケットを3ヵ所、背面にはファスナーポケットを備えており、A4サイズが収まる大きさ。背面はメッシュ素材で蒸れにくく、快適に使用できる。
一方の「ショルダーバッグ」は、前面と内装にポケットを備え、小物をすっきり収納できる仕様。ちょっとした外出やサブバッグとしても使いやすいアイテムだ。
【写真】ちょっとしたおでかけにぴったり！ 「ショルダーバッグ」も用意
■軽量で日常使いしやすい
今回登場するのは、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した、「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテム全2種。
ラインナップには、「ミルキー」のロゴとペコちゃん＆ポコちゃんのイラストをワンポイントにあしらった「リュックサック」と「ショルダーバッグ」が用意され、いずれも軽量でありながら耐久性と耐水性にも優れた日常使いしやすいバッグとなっている。
「リュックサック」は、外側に出し入れしやすいポケットを3ヵ所、背面にはファスナーポケットを備えており、A4サイズが収まる大きさ。背面はメッシュ素材で蒸れにくく、快適に使用できる。
一方の「ショルダーバッグ」は、前面と内装にポケットを備え、小物をすっきり収納できる仕様。ちょっとした外出やサブバッグとしても使いやすいアイテムだ。