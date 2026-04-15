『ももクロChan』番組終了を発表 4・24配信をもって16年の歴史に幕 ももクロメンバーや東京03飯塚に感謝つづる
アイドルグループ・ももいろクローバーZの配信番組『ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜』の公式Xが15日に更新され、4月24日の配信をもって終了すると発表した。
【画像】『ももクロChan』番組を応援してくださった皆様へ（全文）
ももいろクローバーZのメンバーが真のアイドル力を身につけるため、様々なバラエティ企画にチャレンジする番組。16年の歴史に幕を閉じることになった。
Xでは「番組を応援してくださった皆様へ」と書面を掲載。「テレ朝動画logirlで配信しております『ももクロChan』は、4月24日(金)の配信をもって終了することとなりました」と報告。
「2010年の番組開始から16年間、視聴者の皆様、ゲストの皆様に支えて頂いたこと、大変感謝しております。そして、この番組で全てを曝け出し、全力で収録に挑んでくださったももクロメンバーの皆様、東京03・飯塚様、長い間本当にありがとうございました」と伝えた。
そして「番組は一度終了となりますが、またすぐに皆様とお会いできるよう精進して参りますので、少しお待ち頂けますと幸いです」と呼びかけた。あわせて「アーカイブにつきましては、引き続きご覧頂けます」とした。
なお、地上波で放送されていたBS朝日『おはよう！ももクロChan』、テレビ朝日系『ももクロちゃんと！』は3月を持って終了した。
【画像】『ももクロChan』番組を応援してくださった皆様へ（全文）
ももいろクローバーZのメンバーが真のアイドル力を身につけるため、様々なバラエティ企画にチャレンジする番組。16年の歴史に幕を閉じることになった。
Xでは「番組を応援してくださった皆様へ」と書面を掲載。「テレ朝動画logirlで配信しております『ももクロChan』は、4月24日(金)の配信をもって終了することとなりました」と報告。
そして「番組は一度終了となりますが、またすぐに皆様とお会いできるよう精進して参りますので、少しお待ち頂けますと幸いです」と呼びかけた。あわせて「アーカイブにつきましては、引き続きご覧頂けます」とした。
なお、地上波で放送されていたBS朝日『おはよう！ももクロChan』、テレビ朝日系『ももクロちゃんと！』は3月を持って終了した。