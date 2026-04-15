能登半島地震で深刻な液状化被害を受けた石川県の内灘町やかほく市。このうち、砂地のゆるい地盤が広がり地下水位も高いエリアでは、液状化で水平にずれ動く側方流動の現象が発生しました。確認された地盤のずれは最大3メートル。復旧復興に向けて土地の境界の再確定が急務となる中、15日から本格的な地籍調査が始まりました。

山下 実々 記者：

「かほく市内の住宅街では、道路と住宅の境目に大きな段差があったりなど、深刻な液状化被害がみられます」





地震による液状化で、今も一部に爪痕が残る石川県かほく市の大崎地区。側方流動により多くの土地の境界がずれたことで、住宅再建への大きな足かせとなっています。

こうした中、15日から再び境界を明確にするため、約400世帯を対象に始まったのが…



「この角とさっきの角、まっすぐ結ぶ形でいいです？」



住民を交えた話し合いによる地籍調査です。こちらは住宅が県道にせり出す形となっていましたが…

かほく市災害復興対策課・小泉 博義 課長：

「もともとの道路境界のラインが赤いところに、こうずれて、ここに移動して側方流動が30センチ」



自治体職員らが住民に確認した上で、道路と敷地の新たな境界が定められました。



こちらの3世帯が隣接する土地では、地盤がずれて境界が曖昧となっていましたが…

「三者の境ってどこになりますか」「本当は電柱だと思うんだけど」「電柱から真っ直ぐでいいんじゃない。いいよ」



住民同士で話し合い、本来の位置と近い形で境界が整理されました。



住民は：

「話し合いしながら、だいたいこの辺が境界じゃないかって、ケンカにならないようにして、どっちにしても早くよくなってくれれば、この辺がみんなね」



かほく市では今後、各地の境界を決めた上で、2028年度末までの登記完了に向け、測量作業を行うとしています。

