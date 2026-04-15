能登半島地震により地盤沈下などが発生した石川県の河北潟干拓地。農業用水の供給に欠かせない施設にも被害が出ましたが、復旧工事が終わり、安定的に水を供給できるようになりました。



15日、河北潟干拓地で開かれたのは、災害復旧事業の完成式。



能登半島地震により、河北潟干拓地では液状化現象や地盤沈下などが発生。



堤防を越えて、河北潟の水が侵入するなどの被害が出ました。

4つの市町にまたがる広大な河北潟干拓地で、特に被害が大きかったのが南部地区です。





周辺の約248ヘクタールで使用する農業用水を取り込む施設は、周辺の地盤が沈下したり橋脚が傾くなどの影響で、使用ができなくなりました。震災後は、別の施設で取り込んだ水を使うなど対応をとっていましたが、供給が不安定となったことで周辺の農家には影響が…笠間農園・笠間 勝弘 さん：「小松菜とか、ほうれん草作ってるんで。種まいたら水、暑かったら水、乾いたら水、水絶対必要なんで。去年は夏に水が止まっている時があったんで、しおれたりすると生育が遅れる」被災した施設の復旧は、国の直轄事業として進められ、ことし2月に新しく水を取り込む施設が完成。

安定的な農業用水の供給が可能となりました。



北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所・下吹越 一輝 さん：

「こちらから水が押し出されて、パイプラインから水が充当されて、蛇口をひねると水が出てくるようになっています。今後も営農に必要な水が確実に確保できるように、土地改良区の皆さんと一緒に、管理を進めていければなというふうに思います」



笠間農園・笠間 勝弘 さん：

「本格的に使うのは今からなんで、そこで支障のない程度になればいいなと思ってます」



今後は、堤防の工事が進められ、5月末に本復旧が完了する見通しです。

