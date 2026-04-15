９、１０月に開催するアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂区）の内覧会が１５日に行われ、３階コンコースや選手ロッカー、ＶＩＰルームなどが公開された。

ベースとなった瑞穂公園陸上競技場は老朽化のため２０２１年３月から休場。２０２３年４月から改築工事に入り、総工費４４６億円をかけ今年３月末に竣工した。新スタジアムは地上６階、高さ約３１メートル、屋根付きの約３万席を備え、国際大会の開催も可能だ。また公園の一部として設計されており、コンコースが公園へ直接繋がり、非常に解放感のある作りになっている。

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業の全体統括責任者である杉坂正氏（株式会社竹中工務店）は、新スタジアムについてこう語る。

「公園の中での建設で敷地が目いっぱいだったため、クレーンが外に置けず、全部中から工事を行ったという点が敷地条件として苦労しました。屋根をユニット化したり建設技術でいろいろ工夫しました」

スタジアムの特徴は「（コンコースと呼ばれる）８の字ループです。上空で公園と一体になったループ状の通路があり、大規模イベントを行っていないときは市民のみなさんに解放します」と説明。その解放時には上空通路を市民がランニングやウォーキングで楽しめるという。観客席はグレーを基調に赤を利かせた映える配色になっているが、杉坂氏はあいにくの雨空に、「今日青空だったらものすごく綺麗だったんですが」と、少しだけ残念そうだった。

完成式典は１８日に行われ、１９日のサッカーＪ１・名古屋グランパス対アビスパ福岡戦がこけら落とし。一般共用は２２日から開始される。９月１９日開幕のアジア大会では開会式のほか陸上競技で使用される。