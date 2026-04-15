“恋愛番組の金字塔”でBilllieツキら白熱推理 韓国人気恋愛リアリティ「HEART SIGNAL 5」U-NEXTで独占配信決定
【モデルプレス＝2026/04/15】U-NEXTでは、韓国人気恋愛リアリティ番組の最新シーズン「HEART SIGNAL 5」を韓国での放送と連動し“U-NEXTオリジナル”として4月21日より独占見放題で配信する。
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本作は「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する人気恋愛リアリティ番組。
2017年のスタート以来、視聴者も一緒にカップルを推理する圧倒的な没入感と繊細な心理描写で、若者を中心に話題を集めてきた。前作から約3年ぶりの新シーズンとなる本作は韓国で4月14日より放送開始。先行公開されたティザー映像はYouTubeで瞬く間に111万回再生を突破し、「これぞ恋愛番組の原点！」「今シーズンのビジュアルも最高」と放送前から反響を呼んでいる。
視聴者と共に共同生活の行方を見守る「芸能人予測団」には、シリーズお馴染みのユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナが続投。さらに新メンバーとして、歌手のロイ・キムと、人気ガールズグループBilllie（ビリー）のツキが合流した。
20代代表として等身大のリアクションを見せるツキと、新入りの情熱を燃やすロイ・キム。そして鋭い洞察力を誇るベテラン勢が、どのような化学反応を見せてくれるのか。その白熱した推理合戦にも注目だ。U-NEXTでは本作を4月21日より日本語字幕つきで見放題配信する。（modelpress編集部）
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◆“恋愛番組の金字塔”3年ぶりに放送
本作は「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する人気恋愛リアリティ番組。
◆Billlieツキら豪華「芸能人予測団」の白熱推理
視聴者と共に共同生活の行方を見守る「芸能人予測団」には、シリーズお馴染みのユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナが続投。さらに新メンバーとして、歌手のロイ・キムと、人気ガールズグループBilllie（ビリー）のツキが合流した。
20代代表として等身大のリアクションを見せるツキと、新入りの情熱を燃やすロイ・キム。そして鋭い洞察力を誇るベテラン勢が、どのような化学反応を見せてくれるのか。その白熱した推理合戦にも注目だ。U-NEXTでは本作を4月21日より日本語字幕つきで見放題配信する。（modelpress編集部）
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