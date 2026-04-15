高知県土佐清水市の公共工事をめぐり官製談合防止法違反などの罪に問われている元市長ら2人の初公判が、4月15日、高知地裁で開かれ、2人は起訴内容を全面的に認めました。

検察側は元市長に懲役2年を求刑し、結審しました。



官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の罪に問われているのは、土佐清水市の元市長・程岡庸被告（67歳）と元土佐清水市議会議員の永野裕夫被告（68歳）の2人です。





起訴内容によりますと、両被告は公契約関係競売入札妨害の罪で起訴され、公判中の四万十市の元会社役員など2人と共謀。土佐清水市が2025年5月に行ったコミュニティ施設の電気設備改修工事の指名競争入札で、程岡被告が永野被告に、秘密事項の最低制限価格が5912万円だと漏らし、四万十市の業者が5913万円で落札したものです。4月15日、高知地裁で開かれた初公判で程岡・永野両被告は「間違いありません」と起訴内容を全面的に認めました。検察側は「市民から付託を受けた立場でありながら、秘密事項である最低制限価格の情報を漏洩する行為は、入札の公正を著しく害するもので、極めて悪質な犯行だ」と指摘した上で「特に程岡被告は市政のトップであり、他の共犯者よりも強い非難に値する」として程岡被告に対し懲役2年、永野被告に対し懲役1年10か月を求刑し結審しました。弁護側は両被告は既に辞職していて再犯の可能性は低いとして執行猶予付きの判決を求めました。判決公判は6月3日に開かれます。