ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７７ｂｐ　前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　3.026
フランス　　　3.668（+64）
イタリア　　　3.795（+77）
スペイン　　　3.479（+45）
オランダ　　　3.147（+12）
ギリシャ　　　3.769（+74）
ポルトガル　　　3.423（+40）
ベルギー　　　3.573（+55）
オーストリア　3.307（+28）
アイルランド　3.242（+22）
フィンランド　3.301（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）