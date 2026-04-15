ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７７ｂｐ 前日並み水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７７ｂｐ 前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 3.026
フランス 3.668（+64）
イタリア 3.795（+77）
スペイン 3.479（+45）
オランダ 3.147（+12）
ギリシャ 3.769（+74）
ポルトガル 3.423（+40）
ベルギー 3.573（+55）
オーストリア 3.307（+28）
アイルランド 3.242（+22）
フィンランド 3.301（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 3.026
フランス 3.668（+64）
イタリア 3.795（+77）
スペイン 3.479（+45）
オランダ 3.147（+12）
ギリシャ 3.769（+74）
ポルトガル 3.423（+40）
ベルギー 3.573（+55）
オーストリア 3.307（+28）
アイルランド 3.242（+22）
フィンランド 3.301（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）