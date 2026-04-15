山形県鶴岡市鼠ヶ関では伝統の神輿流しが行われ、地域の男性などが豪快に神輿を担ぎながら川に飛び込みました。

【写真を見る】「れろれろれろれー」川に神輿ごとダイブ！ 奇習・神輿流し 千鳥足になりながら、ゆらりゆらり（山形・鶴岡市）

鶴岡市鼠ヶ関で毎年４月１５日に行われる「神輿流し」。その特徴は神輿を担ぎ、そのまま川に入ることです。

豊漁豊穣を願い地域に２５０年以上伝わる伝統の祭りです。

「れろれろれろれー」

川に入る前、神輿は地域を回ります。担ぎ手は神社で祈祷を受けた神の使いとされ、地域の人は神輿が前を通るとどんどん酒を勧めます。

酒を飲んだ担ぎ手は、千鳥足になりながら、ゆらりゆらりと地域を練り歩きます。そして、鼠ヶ関川へとたどり着くと雪解け水が流れる川に神輿ごと、ざぶん！

神輿を清め、神を海に還すという意味が込められています。

■訪れた人は

訪れた人「迫力が違いますね。声とか出ていて。最高です。温海出身で温海にも祭りがあるんですが、負けてられないなと思う。最高ですね。混ざりたい」

訪れた人「同級生も出ていてがんばっている。喋れる状態じゃなかったですね。もうべろべろに潰れていて。でも声出してがんばっていた。あしたからがんばろうという気持ちになる」

鶴岡市鼠ヶ関では神輿流しで海の安全と大漁を願うと、本格的な春を迎えます。