乃木坂46川粼桜が黒いランジェリー姿の写真集未公開カットを披露！「漆黒の天使」「驚くほど美しい」「黒も似合う」と絶賛の声続々

【写真】写真集発売前日に投稿された桜ドレス姿の乃木坂46・川崎桜 発売日当日には黒ランジェリー姿のポスターショットも公開

乃木坂46の次世代を担う川粼桜の1st写真集『エチュード』の公式Xが更新され、黒ランジェリー姿のポスターショットを披露した。

■写真集発売記念の配信特典ポスター“究極の1枚”を解禁

4月14日、川粼の写真集『エチュード』がついに発売日を迎えた。同日、20時から発売を記念して生配信が行われた。この配信限定の購入特典として用意されたのは、“折り目なしB3ポスター”＆写真集未掲載カットが使用されたQRコード付きメッセージカード。本投稿は、この特典ポスターとメッセージカードの使われた写真だ。川粼は、透明感を際立たせる漆黒のランジェリーを纏い、ジッとカメラを見つめている（1枚目）。凛とした眼差しが印象的だ。

生配信後も同日23時59分までの販売期間を残しながら、予定冊数が完売となりカートが落ちてしまうほどの大盛況となった。その後、運営側の尽力によりカートは復旧し、熱い夜は予定時刻まで続いた。

SNSには「漆黒の天使エグい！」「大人さくたんの魅力がすごい」「黒さくたんもいいね」「黒も似合う」「驚くほど美しい」といった絶賛するファンの声が溢れている。

■淡いピンクのオフショル“桜ドレス”姿で見せた透明感

発売日前日の4月13日、写真集の表紙を飾り、ファンから“桜ドレス”と愛されているオフショルダードレスを纏ったオフショットが披露された。パリの街並みを背景に、柔らかな日差しを浴びる川粼の姿は、まさにこの季節にふさわしい温かみと優しさに満ちている。

また、発売日前日の最後のカウントダウンでも、桜ドレスでの動画が公開された。

■発売64日前からのカウントダウン動画を一気見

発売日の64日前から始まった“カウントダウン動画”。発売日には、これまでに投稿されてきたカウントダウン動画をまとめたショートムービーも公開された。いろんな衣装とシチュエーションで撮られており、川粼の多彩な表情を楽しむことができる。

■発売日は書店＆CDショップを訪問

発売日、写真集が置かれている書店やCDショップを訪問した川粼。パネル展が開催されている紀伊國屋書店 新宿本店では、パネルにサインを書いている姿（2枚目）を披露した。

SHIBUYA TSUTAYAの公式アカウントでは、大きな表紙カットにサインとメッセージを書き、ピースサインを見せるショット（1枚目）が公開されている。

HMV&BOOKS SHIBUYAの公式アカウントでは、並べられた写真集の横でハートを作り、サインとメッセージが書かれたパネルの前でポーズを取る川粼の姿を見ることができる。

TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージの公式アカウントでは、羽根のついた衣装の等身大ポップと写真集コーナーで記念写真を撮る姿が収められている。