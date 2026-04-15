　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 191(　　 191)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 524(　　 524)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 584(　　 584)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 507(　　 507)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 8(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1404(　　 153)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1671(　　1671)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　90(　　　90)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　31(　　　31)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 972(　　 506)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　67(　　　49)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4196(　　1788)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54543(　 24065)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　39(　　　19)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 536(　　 234)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 236(　　 208)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2551(　　1153)
　　　　　 　 　 6月限　　　 39636(　 18152)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 3)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 114(　　 114)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 204(　　 204)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3255(　　3255)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 563(　　 563)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 302(　　 302)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15856(　 15856)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース