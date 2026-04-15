主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 191)
TOPIX先物 6月限 524( 524)
日経225ミニ 6月限 584( 584)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
日経225ミニ 6月限 507( 507)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1404( 153)
9月限 400( 0)
日経225ミニ 6月限 1671( 1671)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 90( 90)
TOPIX先物 6月限 31( 31)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 972( 506)
9月限 16( 12)
TOPIX先物 6月限 67( 49)
日経225ミニ 5月限 4196( 1788)
6月限 54543( 24065)
7月限 39( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 536( 234)
9月限 236( 208)
日経225ミニ 5月限 2551( 1153)
6月限 39636( 18152)
7月限 5( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 114( 114)
日経225ミニ 5月限 204( 204)
6月限 3255( 3255)
7月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 563( 563)
TOPIX先物 6月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 302( 302)
6月限 15856( 15856)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 191)
TOPIX先物 6月限 524( 524)
日経225ミニ 6月限 584( 584)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
日経225ミニ 6月限 507( 507)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 8( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1404( 153)
9月限 400( 0)
日経225ミニ 6月限 1671( 1671)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 90( 90)
TOPIX先物 6月限 31( 31)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 972( 506)
9月限 16( 12)
TOPIX先物 6月限 67( 49)
日経225ミニ 5月限 4196( 1788)
6月限 54543( 24065)
7月限 39( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 536( 234)
9月限 236( 208)
日経225ミニ 5月限 2551( 1153)
6月限 39636( 18152)
7月限 5( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 114( 114)
日経225ミニ 5月限 204( 204)
6月限 3255( 3255)
7月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 563( 563)
TOPIX先物 6月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 302( 302)
6月限 15856( 15856)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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