主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4423( 1749)
TOPIX先物 6月限 2747( 1792)
日経225ミニ 6月限 3662( 3626)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 172( 0)
TOPIX先物 6月限 743( 432)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 325( 260)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 1097( 675)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1239( 1038)
TOPIX先物 6月限 2004( 537)
日経225ミニ 6月限 2021( 1933)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1028( 972)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1603( 826)
9月限 12( 8)
TOPIX先物 6月限 436( 376)
日経225ミニ 5月限 4374( 1518)
6月限 58002( 24934)
7月限 31( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 789( 543)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 5月限 1896( 818)
6月限 35224( 15712)
7月限 5( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 284( 284)
6月限 3568( 3568)
7月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 685( 685)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 384( 384)
6月限 19036( 19036)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4423( 1749)
TOPIX先物 6月限 2747( 1792)
日経225ミニ 6月限 3662( 3626)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 172( 0)
TOPIX先物 6月限 743( 432)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 325( 260)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 1097( 675)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1239( 1038)
TOPIX先物 6月限 2004( 537)
日経225ミニ 6月限 2021( 1933)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1028( 972)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1603( 826)
9月限 12( 8)
TOPIX先物 6月限 436( 376)
日経225ミニ 5月限 4374( 1518)
6月限 58002( 24934)
7月限 31( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 789( 543)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 5月限 1896( 818)
6月限 35224( 15712)
7月限 5( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 284( 284)
6月限 3568( 3568)
7月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 685( 685)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 384( 384)
6月限 19036( 19036)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース