　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4423(　　1749)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2747(　　1792)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3662(　　3626)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 172(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 743(　　 432)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 325(　　 260)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1097(　　 675)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1239(　　1038)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2004(　　 537)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2021(　　1933)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1028(　　 972)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1603(　　 826)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 436(　　 376)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4374(　　1518)
　　　　　 　 　 6月限　　　 58002(　 24934)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　31(　　　13)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 789(　　 543)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1896(　　 818)
　　　　　 　 　 6月限　　　 35224(　 15712)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 284(　　 284)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3568(　　3568)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 685(　　 685)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 384(　　 384)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19036(　 19036)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース