外国証券 先物取引高情報まとめ（4月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4850( 4476)
9月限 426( 126)
TOPIX先物 6月限 6624( 6624)
日経225ミニ 5月限 3406( 3406)
6月限 118066( 118066)
7月限 42( 42)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2925( 2925)
9月限 106( 106)
TOPIX先物 6月限 6959( 6959)
日経225ミニ 5月限 1976( 1976)
6月限 59146( 59146)
7月限 70( 70)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 153( 153)
日経225ミニ 6月限 564( 564)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1607( 940)
TOPIX先物 6月限 1974( 1968)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 4636( 4616)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 481( 481)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 1738( 1738)
日経225ミニ 5月限 49( 49)
6月限 3254( 3254)
7月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1016( 1016)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1754( 1754)
日経225ミニ 6月限 1058( 1038)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1737( 1737)
9月限 40( 40)
TOPIX先物 6月限 5668( 5668)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 2066( 2066)
6月限 28453( 28453)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 183( 0)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 487( 487)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 233( 233)
TOPIX先物 6月限 342( 342)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 9( 9)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 66( 66)
日経225ミニ 5月限 55( 55)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4850( 4476)
9月限 426( 126)
TOPIX先物 6月限 6624( 6624)
日経225ミニ 5月限 3406( 3406)
6月限 118066( 118066)
7月限 42( 42)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2925( 2925)
9月限 106( 106)
TOPIX先物 6月限 6959( 6959)
日経225ミニ 5月限 1976( 1976)
6月限 59146( 59146)
7月限 70( 70)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 153( 153)
日経225ミニ 6月限 564( 564)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1607( 940)
TOPIX先物 6月限 1974( 1968)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 4636( 4616)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 481( 481)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 1738( 1738)
日経225ミニ 5月限 49( 49)
6月限 3254( 3254)
7月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1016( 1016)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1754( 1754)
日経225ミニ 6月限 1058( 1038)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1737( 1737)
9月限 40( 40)
TOPIX先物 6月限 5668( 5668)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 2066( 2066)
6月限 28453( 28453)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 183( 0)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 487( 487)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 233( 233)
TOPIX先物 6月限 342( 342)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 9( 9)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 66( 66)
日経225ミニ 5月限 55( 55)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース