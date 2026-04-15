　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4850(　　4476)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 426(　　 126)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6624(　　6624)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3406(　　3406)
　　　　　 　 　 6月限　　　118066(　118066)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　42(　　　42)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2925(　　2925)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 106(　　 106)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6959(　　6959)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1976(　　1976)
　　　　　 　 　 6月限　　　 59146(　 59146)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　70(　　　70)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　35(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 153(　　 153)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 564(　　 564)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1607(　　 940)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1974(　　1968)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4636(　　4616)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 481(　　 481)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1738(　　1738)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3254(　　3254)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 8)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1016(　　1016)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1754(　　1754)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1058(　　1038)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1737(　　1737)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5668(　　5668)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2066(　　2066)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28453(　 28453)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 183(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 487(　　 487)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 233(　　 233)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 342(　　 342)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　66(　　　66)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　55(　　　55)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース