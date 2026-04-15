　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10440(　　9283)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 122(　　　22)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12287(　 11852)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6689(　　6189)
　　　　　 　 　 6月限　　　147471(　147469)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　46(　　　46)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7803(　　7528)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 121(　　 121)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19003(　 18063)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5552(　　5052)
　　　　　 　 　 6月限　　　109538(　109536)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　89(　　　89)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1466(　　1018)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1434(　　1434)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6197(　　6197)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1929(　　1793)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5519(　　4192)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4693(　　4601)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1511(　　 815)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6289(　　4387)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7547(　　7547)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1378(　　1247)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 125(　　　25)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4876(　　3546)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6132(　　6130)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5125(　　5103)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11334(　 10912)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3751(　　3751)
　　　　　 　 　 6月限　　　 60566(　 60566)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 412(　　 226)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 410(　　 410)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1719(　　1719)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1617(　　 556)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2651(　　1248)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2995(　　2995)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1101(　　1062)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 367(　　 367)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース