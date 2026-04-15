外国証券 先物取引高情報まとめ（4月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10440( 9283)
9月限 122( 22)
TOPIX先物 6月限 12287( 11852)
日経225ミニ 5月限 6689( 6189)
6月限 147471( 147469)
7月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7803( 7528)
9月限 121( 121)
TOPIX先物 6月限 19003( 18063)
日経225ミニ 5月限 5552( 5052)
6月限 109538( 109536)
7月限 89( 89)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1466( 1018)
TOPIX先物 6月限 1434( 1434)
日経225ミニ 6月限 6197( 6197)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1929( 1793)
TOPIX先物 6月限 5519( 4192)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 4693( 4601)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1511( 815)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 6289( 4387)
日経225ミニ 5月限 38( 38)
6月限 7547( 7547)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1378( 1247)
9月限 125( 25)
TOPIX先物 6月限 4876( 3546)
日経225ミニ 6月限 6132( 6130)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5125( 5103)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11334( 10912)
日経225ミニ 5月限 3751( 3751)
6月限 60566( 60566)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 412( 226)
TOPIX先物 6月限 410( 410)
日経225ミニ 6月限 1719( 1719)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1617( 556)
TOPIX先物 6月限 2651( 1248)
日経225ミニ 6月限 2995( 2995)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1101( 1062)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 367( 367)
日経225ミニ 5月限 11( 11)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10440( 9283)
9月限 122( 22)
TOPIX先物 6月限 12287( 11852)
日経225ミニ 5月限 6689( 6189)
6月限 147471( 147469)
7月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7803( 7528)
9月限 121( 121)
TOPIX先物 6月限 19003( 18063)
日経225ミニ 5月限 5552( 5052)
6月限 109538( 109536)
7月限 89( 89)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1466( 1018)
TOPIX先物 6月限 1434( 1434)
日経225ミニ 6月限 6197( 6197)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1929( 1793)
TOPIX先物 6月限 5519( 4192)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 4693( 4601)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1511( 815)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 6289( 4387)
日経225ミニ 5月限 38( 38)
6月限 7547( 7547)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1378( 1247)
9月限 125( 25)
TOPIX先物 6月限 4876( 3546)
日経225ミニ 6月限 6132( 6130)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5125( 5103)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11334( 10912)
日経225ミニ 5月限 3751( 3751)
6月限 60566( 60566)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 412( 226)
TOPIX先物 6月限 410( 410)
日経225ミニ 6月限 1719( 1719)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1617( 556)
TOPIX先物 6月限 2651( 1248)
日経225ミニ 6月限 2995( 2995)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1101( 1062)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 367( 367)
日経225ミニ 5月限 11( 11)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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