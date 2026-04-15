「日経225オプション」5月限プット手口情報（15日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
楽天証券 8( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 9( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
取引高(立会内)
楽天証券 8( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 9( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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