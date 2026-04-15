　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯5万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯5万7375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)

◯5万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万7625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)

◯5万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)

◯5万7875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯5万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース