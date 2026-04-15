「日経225オプション」5月限プット手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
BNPパリバ証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
JPモルガン証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
楽天証券 14( 0)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
BNPパリバ証券 1042( 4)
SBI証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
シティグループ証券 50( 50)
ABNクリアリン証券 43( 43)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 163( 113)
野村証券 760( 35)
ソシエテジェネラル証券 227( 27)
シティグループ証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
ビーオブエー証券 135( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
BNPパリバ証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
JPモルガン証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
楽天証券 14( 0)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
BNPパリバ証券 1042( 4)
SBI証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
シティグループ証券 50( 50)
ABNクリアリン証券 43( 43)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 163( 113)
野村証券 760( 35)
ソシエテジェネラル証券 227( 27)
シティグループ証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
ビーオブエー証券 135( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース