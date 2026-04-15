　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　47(　　47)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　18(　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　30(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯5万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
野村証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース