「日経225オプション」5月限コール手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
BNPパリバ証券 22( 22)
SBI証券 13( 11)
松井証券 10( 10)
みずほ証券 8( 8)
楽天証券 24( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯5万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 225( 25)
フィリップ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 200( 0)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ビーオブエー証券 12( 12)
シティグループ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岡三証券 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 39)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 8( 6)
楽天証券 9( 5)
フィリップ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
野村証券 25( 0)
ビーオブエー証券 25( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
BNPパリバ証券 22( 22)
SBI証券 13( 11)
松井証券 10( 10)
みずほ証券 8( 8)
楽天証券 24( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 225( 25)
フィリップ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 200( 0)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ビーオブエー証券 12( 12)
シティグループ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岡三証券 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 39)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 8( 6)
楽天証券 9( 5)
フィリップ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
野村証券 25( 0)
ビーオブエー証券 25( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース