遺体で見つかった11歳の安達結希くんをめぐり、警察が家宅捜索を行っている自宅前から中継です。

結希くんの遺体が発見された現場から南におよそ8キロ離れた自宅付近では、自宅下の道路に沿う形で規制線が張られています。

数時間前まで規制線に沿って数十人の警察官がいたという状況でした。

警察は、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて本格的な捜査に踏み切り、15日朝から死体遺棄容疑で、結希くんの自宅の家宅捜索を行っています。

――自宅周辺はどんな場所でしょうか？

市街地から車で30分ほど、山のなかに別荘が立ち並ぶ静かなエリアです。近くにキャンプ場もあるのですが、地元の人によると、結希くんの自宅周辺は空き家が多く、普段からあまり人通りもないということです。

――現場ではきょう一日どのような動きがあったのでしょうか？

午前7時ごろに警察が自宅周辺に規制線を張り、複数の捜査車両が入っていきました。捜索は自宅の建物だけではなく、敷地内のすべてで行われるということです。

空撮映像からは、多くの捜査員が自宅敷地内の蔵のような建物を調べる様子、メジャーのようなもので何かをはかったり、さまざまな角度で写真を撮影したりする様子が確認できました。

現在も自宅前に警察車両とみられる車が止まっていますが、ここ数時間はあまり動きがありません。ただ、15日の捜索が終了したという情報も現時点では入ってきていません。

行方不明から3週間あまりが経過し、警察は、死亡した時期については「3月下旬ごろ」として死因の特定を急いでいます。

遺体に目立った傷はなかったということですが、発見時に靴をはいていなかったことなどから、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて本格的に捜査に踏み切ったとみられます。