4月14日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、MCのハライチ・岩井勇気とレギュラー出演者の声優・花澤香菜が“舌戦”を繰り広げた。

「同局系のドラマ『夫婦別姓刑事』に出演する、俳優の佐藤二朗さんと橋本愛さんがゲスト予定だったんですが、橋本さんが体調不良でお休みとなりました。MCの澤部佑さんが予定されていた企画『橋本愛さんと好きな男性の仕草についてトーク』を強引に遂行しようとした際、岩井さんが『するの? この、おっさん、おばさんだけで?』と発言したのです。澤部さんが『失礼な!』と言いながら花澤さんを指さすと、すかさず立ち上がった花澤さんが『失礼な!』とそれに乗っかりました。『なんてこと言うんだ! お前は!』と岩井さんに噛みつき、爆笑を取っていました」（芸能担当記者）

花澤は現在37歳。“おばさん扱い”され、振られた役割に臨機応変に応じる姿は、まさに“バラエティ声優”だった。

「花澤さんと岩井さんは、2021年から2024年までテレビ朝日系の深夜番組『まんが未知』シリーズで共演した、気心の知れた仲です。岩井さんとは2歳違いで、お互いのことはよく知っています。岩井さんも花澤さんのリアクションに『怒られたー』と笑顔で返していましたね」（同前）

Xでは

《いつもの岩井さんと花澤さんのイチャイチャ漫才でしたね〜面白かったです》

と好意的、かつ花澤を絶賛のコメントが多数。しかし、なかには

《岩井からしたら花澤香菜はオバサンなんだろうな》

と、岩井の“年の差婚”を連想する声や《バラエティ声優さん相手だから業界的には成り立つのかもしれんけど、一般社会でこれはほとんどどこも通じない》など、厳しい意見もあった。

「花澤さんと岩井さんは関係性ができあがっているのでネタとして成立しますが、不快感を覚える視聴者もいたようです。とくに、岩井さんが19歳年下のタレント・奥森皐月さんと結婚したことも背景にあるでしょう。2人が出会ったのは『おはスタ』（テレビ東京系）で、出会った当初は奥森さんが13歳だったこともあり、多くのファンが驚きました。女性の年齢に厳しいのでは、という見方をされてしまうかもしれません」（前出・芸能担当記者）

演者同士の関係性から生まれたかけあいにも、視聴者からの“査察”が入ってしまう時代なのか。