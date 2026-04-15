"白髪が目立たないって最高かも！【40・50代】に激推し♡「ハイライトボブ」

白髪が気になり始めたら、白髪を隠すのではなくなじませる「ハイライトボブ」が、心強い味方になるかも。明るいハイライトを重ねることで、伸びてきた白髪を自然にカモフラージュする効果が期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の白髪悩みを解消しつつオシャレに楽しめる、ハイライトボブをご紹介します。

繊細な毛束感が際立つハイライトボブ

全体にたっぷりとハイライトを施し、白髪を自然になじませた外ハネボブ。赤みを抑えたピンク系のグレージュカラーが、カジュアルな中に大人可愛い雰囲気を演出しています。繊細な毛束感と軽やかな毛先の動きが加わることで、オシャレで爽やか印象をまとえそうです。

白髪をぼかしたコンパクトなくびれボブ

ハイライトを活用したトーンアップで、白髪をぼかすよう工夫されたコンパクトなくびれボブ。全体を明るく整えることで、新しく伸びてきた白髪も目立ちにくくなりそうです。トップに丸みを持たせつつベースを軽やかに外ハネさせることで、シルエットに若々しさを与えています。

抜け感漂うベージュの切りっぱなしミニボブ

まろやかな色合いがオシャレな、ベージュカラーのミニボブ。カラーにコントラストをつけることで、繊細な奥行きをプラス。プツッと切り揃えたベースのラインできっちりと魅せながら、ほんのり外に流すことで今っぽい抜け感も演出しています。

透明感を引き出す王道の丸みボブ

オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュに、細めのナチュラルハイライトを忍ばせたスタイル。白髪とハイライトを自然になじませ、柔らかさと透明感を引き出しています。王道の丸みボブシルエットをベースにしつつ、ハイライトによる動きで軽やかさを与えられるのが嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@rico_salon様、@yuuna__iwama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里