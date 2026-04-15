女優の土屋太鳳が、初のライブ＜TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −＞を8月3日（月） に東京都・ブルーノート・プレイスにて開催する。

これまでに様々な映画・ドラマ作品やミュージカルで歌唱を披露してきた土屋太鳳。俳優業と並行する形での音楽活動は初主演映画『果てぬ村のミナ』（2012）での歌唱シーンに始まる。映画『春待つ僕ら』 (2018)で北村匠海と結成したTAOTAKや、2022年にSuchmos のギタリスト・TAIKINGと共に制作した楽曲「Rules feat. 土屋太鳳」などのコラボレーションも積み上げてきた。映画『帰ってきた あぶない刑事』 （2024）においては念願のジャズナンバーを歌唱し、プライベートレッスンにてジャズ歌手・マリーンの指導を受けている。

彼女のルーツでもある「熱いジャズセッション」を愛する人たちに届けたい、という願いが実現するのが今回のイベントだ。バンドサウンドとの共演で生み出される特別な夜を楽しんでほしい。

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■土屋太鳳 コメント

「女優を目指す小学生」として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。「私の夢は自分の声を見つけることです。」と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。

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