タレントの小原ブラスが１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。持ち歩く荷物の多さと“人間の器”の関連について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは国土交通省航空局が１４日にモバイルバッテリーの機内持ち込みに関する新ルールを発表。機内に持ち込めるモバイルバッテリーを１人２個までに制限するほか、機内でモバイルバッテリー自体を充電することやモバイルバッテリーから他の電子機器へ充電することも禁止し、違反者は航空法で罰せられる可能性があるという記事を紹介した。

この件について聞かれた小原は「普段からモバイルバッテリーを持ち歩いているような男は嫌だよ」と、いきなりバッサリ。

「荷物の多い男ってのは全体的にすべてが小さい。器も全部」と私見を述たところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「荷物と器は反比例なんですか？」と聞かれると「あと、準備とかも悪い。スマホも普段の生活でモバイルバッテリーなんかに頼らないでいいようなスマホを使えよって思う。それを計算もなく買うし、アホみたいになんでもかんでもさ。見るんやろ！ 出会い系のアプリとか」と偏見も交え力説していた。