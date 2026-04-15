「欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント準々決勝第２戦、アトレチコ・マドリード１−２バルセロナ」（１４日、マドリード）

サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのブラジル代表ＦＷハフィーニャがチームの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝で敗れたのを受け（２戦合計３-２）、いくつかの微妙な判定が結果に影響したとして「審判に勝利を盗まれた」と憤慨した。

怪我でアトレチコ・マドリードとの２試合を欠場した主力選手は試合後のミックスゾーンで「ミスを犯すのは人間だからあることだけど、第２戦でもまたそれが起こるというのはどうなのか。僕らはとても良い試合をしたが、勝ち抜けは我々から奪われた」と話した。

具体的には２チーム間で不公平な判定があったとしている。「判定に大きな問題があり、その下した決定は信じられないようなものだった。アトレチコは数えられないほどのファールをしたが、審判はイエローカードの１枚も出さなかった。本当にバルサが勝ち抜けを決めるのを彼らが恐れていたのではないかと理解したくなる」と、そう考えなければ納得できないとした。

バルセロナ対アトレチコの準々決勝では１戦目、２戦目共にバルセロナはレッドカードで退場者を出したほか、２戦目で１−３となるはずのゴールがオフサイドで無効となったり、ＧＫフアン・ムッソの足がスペイン代表ＭＦフェルミンの顔と接触し出血するも反則とならないなどの極めて微妙な判定があった。また１戦目には同じくムッソがゴールキックでリスタートしたボールをＤＦマルク・プビルが手で止め、改めてゴールキックをするというＰＫを与えられてもおかしくないシーンがあった。