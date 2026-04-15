都電荒川線（東京さくらトラム）を３５年走った「８５００形」の改装車両が１６日、運行を始める。

昭和期の都電を思わせる山吹色の車体カラーを採用し、ＪＲ九州の豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」を手がけた水戸岡鋭治さんがデザインした。走行位置は「都営交通アプリ」で確認できる。

８５００形は１９９０年に新型車両として登場した。東京都交通局が「観光客にもっと乗車してもらいたい」と、うち１両（８５０１号車）の改装を進めていた。

新たな車体は、７０年代までの都電に多かった山吹色をまとう。内装には１１種類の木材を使用し、天井やベンチ、床の寄せ木細工のほか、「ななつ星」にも使用された伝統工芸「大川組子」も運転席付近にあしらった。イベント時には飲食用のテーブルも設ける。

１５日に荒川電車営業所（荒川区）で開かれたお披露目式で、小池百合子都知事は、「地域住民や全国の都電ファンに愛され続けてほしい」と話した。水戸岡さんは子どもの頃に都電を見て憧れたといい、「夢のような仕事ができた。通勤客も観光客も心地よい『旅』にしてほしい」と喜んだ。