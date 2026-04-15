京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童がおととい、遺体で見つかりましたが、警察はけさ、死体遺棄の疑いで男児の自宅を家宅捜索しました。親族からも話を聞くなどしていて、安達さんが行方不明になった経緯などを慎重に調べています。南丹警察署の前から中継でお伝えします。

【写真を見る】京都・南丹市男児死亡 警察が注目する“安達結希さんが亡くなった経緯” “通学かばん、靴はなぜ離れた場所に”【記者解説】

きょうは自宅での家宅捜索や遺棄現場での捜索に向かうなど、多くの捜査車両が出入りしています。

警察が安達さんの遺体を詳しく調べたところ、鋭利な刃物による刺し傷や切り傷などは確認されていないということです。また、死亡した時期についても、3月下旬ごろとみられるとしたうえで、死因が「不詳」であるとして、「今すぐ事件性があるとは言えない」と慎重な見方を示していました。

ただ、そうしたなか、警察はけさから、死体遺棄の疑いで安達さんの自宅の家宅捜索を始めました。遺体の状況などから、事件の可能性もあるとみて、本格捜査に踏み切ったものとみられます。

Q.今後の警察が注目するポイントは？

警察が注目するのは「安達さんが亡くなった経緯について」です。今回の件をめぐっては、安達さんの目撃情報がなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認されていないといいます。

ほかにも、通学かばんや、安達さんのものとみられる靴がそれぞれ別々の場所から見つかっており、これらのものがなぜ離れた場所にあったのかなど不可解な点がいくつかあります。

こういったことも含めて、警察は親族に改めて行方不明となった経緯を聞いているものとみられています。