俳優の土屋太鳳（３１）が１５日、８月３日にブルーノート・プレイスでスペシャルライブ「ＴＡＯ ＴＳＵＣＨＩＹＡ ｐｒｅｓｅｎｔｓ −Ｍｏ’ ｓｗｉｎｇ−」を開催すると発表した。

土屋は俳優業の傍ら、音楽活動ではＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」（２０１５）のヒロインに抜てきされた際にオープニング・テーマ曲「希空〜まれぞら〜」の作詞を担当。アニメ映画「フェリシーと夢のトウシューズ」（２０１７）でも主題歌「Ｆｅｌｉｃｉｅｓ」の作詞と歌唱を担当した。

２０２２年にはＳｕｃｈｍｏｓのギタリスト・ＴＡＩＫＩＮＧ氏とのコラボレーション楽曲「Ｒｕｌｅｓ ｆｅａｔ．土屋太鳳」を制作。作詞と歌唱を担当するなど精力的に活動。今回はブルーノートでのジャズセッションへと挑戦する。

夢のステージへ向けて「２０年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい」とコメントした。

チケットはｅ＋（イープラス・ｈｔｔｐｓ：／／ｔｓｕｃｈｉｙａｔａｏ−ｆｃ．ｃｏｍ／Ｍｏ＿ｓｗｉｎｇ＿ｔｉｃｋｅｔ／）でＦＣ先行の応募受付が４月１５日から開始されており、一般発売は５月１３日（水）からとなる。