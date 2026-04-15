特殊詐欺の被害が急増する中、地域に根差した活動で被害を防ごうと、金沢東警察署では「特殊詐欺撲滅指導官」の委嘱式が行われました。

15日午前、金沢市松寺町の直売所で、買い物客に声をかけるのは、特殊詐欺防止に向けた広報活動などを担う特殊詐欺撲滅指導官に今月から委嘱された3人です。今年3月末までの県内の特殊詐欺の被害額は、去年の同じ時期と比べ1．8倍多い14億500万円となっていて、対策が急務となっています。

金沢東警察署では、住民の心に届く広報が必要だとして、これまでJAや社会福祉協議会で中心的役割を果たしてきた3人に15日、特殊詐欺撲滅指導官の委嘱状を手渡しました。

地域に根差した活動を行う皆様と詐欺撲滅に向け取り組みたい

金沢東警察署・藤島 誠署長「警察では、さまざまな手口について広報啓発をしておりますけども、その被害は収まるどころか増える一方でございます。地域に根差した活動を行っている皆様と詐欺撲滅に向けて取り組んでいきたい」

県内では、あわせて23人が今月から特殊詐欺撲滅指導官に任命されていて、さまざまな広報活動を担う予定です。