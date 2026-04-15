阪田マリンエッセイ連載 最終回「bye-bye」/ 時游性活〜ネオ昭和の魅力〜
阪田マリンエッセイ『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』を無料で読む
皆様おはこんばんちわ。
早速ですが、、私の夢が一つ叶いウキウキなのでここで少し告知をさせてください！
2026年4月29日（昭和の日）
1st Album『なみだ色のハイウェイ』
遂に…アナログ盤レコードでの発売決定しました〜！！ 昔からレコードコレクターだった私ですが、いつかはレコードで。アナログ盤で。アルバムリリースしたいと、ずっとずっと夢見ていました。応援してくださる皆さんのお陰で夢が叶って本当に嬉しいのです。
50's〜80'sの昭和感漂う作品達でRock〜JAZZ、POPS等々、色々なジャンル満載で全11曲全てオリジナルです。
1人でも多くの方に『なみだ色のハイウェイ』に込めた私の想いや情熱が届きますように。
春は終わりと始まりの季節、、
という事で、この『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』もいよいよ最終回になりました。長年のご愛読本当にありがとうございました！
このコラムは、普段私がSNSで見せないアレコレや本音を素直に書き綴る事が出来る大切な大切な場所でした。時遊性活を読み返してみると、私はこの時自分自身と闘い葛藤していたのかな？とかこの時は脳内お花畑だなぁとか、色々振り返る事が出来て楽しかったです。
文章を考える事、そしてそれを文字に起こす事は何かきっかけが無いとなかなか行動に移せないものですが、こうして文章を残すという事は凄く大切な事なのかも知れません。
振り返る時間が無い日々、タイムパフォーマンスに追われ、時間に追われ、仕事に追われ、スマホに依存している人が多い今だからこそ『振り返る』時間を大切にして欲しいのです。
私は今まで『今日だけを』『今だけを』大切にして、良い事も悪い事も全て何もかも振り返らずに生きてきましたが、何か大切なものを見失っている気がしてならなかったのです。
余韻に浸る時間を作らなかったからですね。
テレビの収録が終わり、ラジオの生放送が終わり、LIVEが終わり、又新しい楽曲を覚え、イベントが終わり、リハーサルが終わり、会食が終わり、トークショーが終わり、全て凄く楽しい思い出なのに次から次へと時が流れ仕事が増えていき、機械的に動いてしまっていたのです。
一つ一つの物事に凄く大切な思い出があるはずなのに、それらを無事にこなせた事だけにホッとし、満足し、眠りについていました。そして振り返ろうとした頃には、その仕事の余韻や嬉しさや楽しさを鮮明に思い出す事が出来ずに思い出が薄れていました。
なんて勿体無いのでしょう。
私はそれに気づいてから、眠りにつく前に毎日その日の出来事や嬉しかった事を一言だけでもメモをとるようにしました。するとこんなにも沢山の人達のお陰でここまで来れた事や、ファンの皆様のメッセージや手紙でやる気をもらえた事、あの人やこの人がくれた一言で救われた事、嗚呼私の人生はこんなにも素晴らしかったのだ…と気づく事が出来たのです。
振り返る時間が無ければそれに気づかずただ淡々と時は流れ、みんなが私にくれていた愛や大切な思い出を見落としていた事でしょう。私はそれに気づいてから1日1日を大切に生きたいと思いました。
『振り返るなんて、もっと年をとってからでいいんだよ』『若い頃は振り返らずにガムシャラに前だけ見て進めばいいんだよ』とよく言われてきました。確かに過去を振り返りすぎては、それに囚われてしまい前に進めなくなってしまいますが、スマホを触る時間があるなら5分、10分でもいいからホッと一息今日の出来事を思い返してみてくださいね。
今日は最悪の日だったなと思う日でも、よく考えるとそんな日の中にも振り返らなければ気づかなかった小さな幸せは必ず何処かに隠れているはずです。それを見落とさないでくださいね。どんな場所に置かれても、幸せに気づく事が出来る心を大切に生きていきたいものです。
さて、私はこれから何処に向かうのか、いつまで芸能生活をしているのか、正直未来の事なんて想像もつきません。
ただこの仕事が心から楽しくって、ファンの皆さんが応援してくれるのが嬉しくって、やりがいを感じてなりません！ シンプルな事です。
もちろんこの世には楽なお仕事など1つも無く私も日々悩んだり、辛くてドラえもんに頼みたい夜だってあるのですが、それを乗り越えられるほどのやりがいがあります。皆さんが応援してくれるから！
この世界にいる限り、応援してくださる方が1人でもいる限り、私は不器用な歌声で歌い続けたいと思っています。皆さんと歌が好きだから。
『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』はこれでサヨナラですが、阪田マリンの挑戦はまだまだ続きますので今後とも温かい目で見守っていてくださいね。
それでは又何処かでお会いしましょう。bye-bye