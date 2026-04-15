にしたん社長、りくりゅうペア＆アリサ・リウらトップスケーター鑑賞 マーケター視点で分析「すごいなと思った」
【モデルプレス＝2026/04/15】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が4月15日、自身のTikTokを更新。スポンサーを務める「STARS ON ICE」を観戦し、りくりゅうペアや坂本花織、荒川静香らトップスケーターのパフォーマンスに感動したことを報告した。
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西村氏は先週末、にしたんクリニックがスポンサーを務める「STARS ON ICE」を観戦。今年で20年目を迎えるこのイベントは、フィギュアスケート界のスターが一堂に集まり、氷上でパフォーマンスを披露する催しで、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの直後ということもあり、女子の金メダリスト・アリサ・リウや、りくりゅうペア、坂本花織、荒川静香など、現在のフィギュアスケート界のトップスケーターが多数出演した。
最前列で観戦した西村氏は、りくりゅうペアについて「身長結構高めだと思ったんですよ。それが、実際に会ってみると174cmと146cmと思ったよりね、それぞれ10cmずつ低かったりとか、思ってたより小柄だなと思ったりとか」と第一印象を語った。また、銅メダルを獲得した中井亜美については「本当に可愛かったです」とコメントし、話題のポーズを真似る一幕も。「最後周ってくるときに、中井亜美ちゃんのめっちゃ可愛い写真が撮れたんで」と、動画内に写真を差し込んで紹介した。
西村氏が特に感動したのは、トリノオリンピック金メダリストの荒川静香のパフォーマンス。「皆さんね、想像つくと思うんですけど、『イナバウアー観たいな』と思って、スタートしたんですよ。そしたらね、もう最後にね、やってくれましたよ、もうイナバウアー」と興奮気味に語った。
さらに西村氏は、マーケティングのプロとしての視点からも分析。「『誰々だったら〇〇』みたいな、みんなが想像するのを持っていると強いなと思って、多分僕以外もね、絶対みんな『イナバウアー』と思ったはずなんですよ。それがイナバウアー披露した時にはもう、みんなで歓声が起こって、すごいなと思った」とコメント。アリサ・リウの金と黒のトラ柄の髪型についても「あれも僕ね、生で観たときに『あ！あれだ！』と思って、それもやっぱり、『アリサ・リウ＝あの髪型』みたいなね、これやっぱり、マーケターとしてね、企業の何かをやるにしても、すごく参考になるなという」と、ブランディングの重要性について語った。
最前列で感じた臨場感については、「彼らがスケートで、目の前に行くと起こる風だったり、スピンして着氷した時の氷の軋む音というんでしょうかね。もう本当に素晴らしくて」と表現。「僕はあのスケーターの皆さんが本当に小さな時から今に至るまで、スケートに人生を捧げてきたんじゃないかなって思ったんですよ」と、トップアスリートへの敬意を示した。西村氏は最後に「これからやっぱりね、グランプリファイナルだったりとか大きな大会とかもね。是非観に行って応援したいなというふうに思いました」と締めくくっていた。（modelpress編集部）
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◆にしたん社長、最前列で世界のトップスケーターを観戦
西村氏は先週末、にしたんクリニックがスポンサーを務める「STARS ON ICE」を観戦。今年で20年目を迎えるこのイベントは、フィギュアスケート界のスターが一堂に集まり、氷上でパフォーマンスを披露する催しで、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの直後ということもあり、女子の金メダリスト・アリサ・リウや、りくりゅうペア、坂本花織、荒川静香など、現在のフィギュアスケート界のトップスケーターが多数出演した。
◆荒川静香のイナバウアーに感動「マーケティングのプロとして勉強に」
西村氏が特に感動したのは、トリノオリンピック金メダリストの荒川静香のパフォーマンス。「皆さんね、想像つくと思うんですけど、『イナバウアー観たいな』と思って、スタートしたんですよ。そしたらね、もう最後にね、やってくれましたよ、もうイナバウアー」と興奮気味に語った。
さらに西村氏は、マーケティングのプロとしての視点からも分析。「『誰々だったら〇〇』みたいな、みんなが想像するのを持っていると強いなと思って、多分僕以外もね、絶対みんな『イナバウアー』と思ったはずなんですよ。それがイナバウアー披露した時にはもう、みんなで歓声が起こって、すごいなと思った」とコメント。アリサ・リウの金と黒のトラ柄の髪型についても「あれも僕ね、生で観たときに『あ！あれだ！』と思って、それもやっぱり、『アリサ・リウ＝あの髪型』みたいなね、これやっぱり、マーケターとしてね、企業の何かをやるにしても、すごく参考になるなという」と、ブランディングの重要性について語った。
最前列で感じた臨場感については、「彼らがスケートで、目の前に行くと起こる風だったり、スピンして着氷した時の氷の軋む音というんでしょうかね。もう本当に素晴らしくて」と表現。「僕はあのスケーターの皆さんが本当に小さな時から今に至るまで、スケートに人生を捧げてきたんじゃないかなって思ったんですよ」と、トップアスリートへの敬意を示した。西村氏は最後に「これからやっぱりね、グランプリファイナルだったりとか大きな大会とかもね。是非観に行って応援したいなというふうに思いました」と締めくくっていた。（modelpress編集部）
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