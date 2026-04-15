◆第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・芝４２６０メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン

キャリア３度目のＪＧ１に挑むプラチナドリーム（牡７歳、美浦・菊川正達厩舎、父ホッコータルマエ）は、３０日付で騎手引退を表明し、最後のＧ１挑戦となる石神深一騎手を背に、Ｗコースで３頭併せの最内に入った。外のナディア（３歳未勝利）を５馬身半、中のユニゾン（３歳未勝利）を３馬身追走。ゴール前で鞍上の手綱が動くと、力強く末脚を伸ばし６ハロン８３秒３―１１秒９。２頭から半馬身遅れたものの、石神深は「先週より柔らかみが少し出たしだいぶ動けるようになってきました。ようやく分かり合えてきた感じがあります」と納得の表情を浮かべた。

ハードル界の名手は昨年６月の東京ジャンプＳからパートナーの手綱を任され、この中間もつきっきりで騎乗してきた。レース後には引退式も行われる鞍上は「馬も熟知してくれないと勝ち負けできないコース。一緒に走っていて完成されてきたなという感じがします。Ｇ１に最後に参加できることはありがたいですし、勝って引退式ができたら最高ですね」。強敵相手にも一歩も引かない構えだ。