熊本地震から10年。今週、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。15日は「災害時の“デマ拡散”への備え」についてです。

■悪質な投稿も…注意を

ライオンが町中を歩いている画像。今から10年前、2016年の熊本地震の直後にSNSに投稿されたものです。写真とともに「地震のせいでうちの近くの動物園からライオン放たれたんだが」という文章が投稿されました。ライオンが逃げた事実はありませんでしたが、この投稿は急拡散し、多くの人を不安にさせました。大災害が起きると、こうした“デマ”の拡散に注意が必要です。

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デマの投稿といってもさまざまな種類があります。たとえば、能登北部に大雨特別警報が発表された際に投稿された映像ですが、看板などに中国語が書かれていて、日本ではない場所で起きた水害のものとみられるんです。

過去に実際に起きた災害の映像や画像をあたかも今、起きているかのようにみせるデマの投稿です。

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また、存在しない住所や名前をあげて、「助けを求めている」として拡散を呼びかけるようなデマの投稿。限られた救助の手を無駄にしてしまうおそれもあり、非常に悪質な投稿といえます。

■「本当に正しい情報？」立ち止まるのが大切

そして、近年の生成AIの進歩を悪用した投稿も増えてきています。住宅地が広範囲に水没したかのような画像。静岡で大雨の被害があった際に投稿されたものですが、AIを使って作られた画像とみられることがわかりました。

――こういったデマは、どういう目的で投稿されるんですか？

目的は注目されたいという愉快犯だったり、閲覧数を伸ばして収益を上げたいという金銭目的だったりさまざま。

――私たちはどう備えればいいのでしょうか？

まず大事なのは、自治体や警察・消防、気象庁といった公的機関や大手報道機関などの公式アカウントやウェブサイトを直接確認することです。

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また、SNSの投稿の場合は、投稿者の過去の投稿を確認することで、本当に被災地に住んでいる方の投稿なのかがわかることもある。さらに、こうしたデマの拡散に手を貸してしまわぬよう、不確かな情報をリポストする前に「本当に正しい情報なの？」と立ち止まってみることも大切です。

大災害が起きると、被災者もその情報に触れる人も不安な心理になりますが、そうした心理を悪用されないよう、こうしたデマへの備えも大事ですね。