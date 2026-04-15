県内各地からサクラ満開の便りが届いていますが、由利本荘市西目地区の森ではツバキが見ごろ頃を迎えています。



木の衰えが進み、一時は消滅の危機にあったツバキの森。



企業と地域住民が手を取り合って手入れを行い、再びきれいな花を咲かせています。



由利本荘市西目地区の田高集落です。



椿森と名付けられた地域住民から親しまれている森があります。



その名の通り、森中にツバキが咲き誇っていて、いまがまさに見ごろ。





森の入り口にある熊野神社を囲むように約1,000本のツバキが広がっています。椿森地域づくり協議会 三浦善信会長「よかったです。たくさん咲いて。今年は特に今までよりも」椿森地域づくり協議会の会長を務める三浦善信さん。この地区に住み続け、長年椿森を見守ってきました。三浦善信さん「前はもっとああいう風に明るくなかったんですけど、いまだいぶ日が差してきれいに明るくなって花もだいぶきれいに咲くようになった」今はきれいに咲くツバキですが10年ほど前から木の衰えが進み、花のつきが悪くなったり枯れたりする木が増えていました。この森のツバキは由利本荘市指定の天然記念物に指定されていて住民が勝手に手入れができず一時、消滅の危機にありました。そうした中、地域活性化に取り組むにかほ市のスタートアップ企業 ロンドの支援を受け、地域住民などが3年前に協議会を設立。行政への申請がスムーズにできるようになり、せん定や肥料やりが住民の手でできるようになりました。約3年をかけて地域住民とともにツバキの森を復活させました。ロンド 加藤人識さん「椿森を起点にして田高地域だけじゃなくて、周辺の地域とかも合わせて盛り上がれるきっかっけになれればと思います」三浦善信さん「田高にもこんな素晴らしい場所があるという風なことを見てもらいたいなということで次の私よりも若い世代が維持管理してくれればうれしいなと思っています」企業と地域住民が手を取り合い復活させたツバキの森。見ごろはもうしばらく続くということです。※4月15日午後6時15分のABS news everyでお送りします