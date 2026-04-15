出所者の社会復帰を支援する組織の発足式が秋田市で行われました。



出所者に仕事の場を提供する「職の親」への支援を充実させ、再チャレンジできる社会づくりを目指します。



刑務所や少年院を出たあとに、再び犯罪に手を染めることなく社会で自立することを支援しようと、2013年に大阪ではじまった職親プロジェクト。



出所者に仕事の場を提供する「職の親」への支援を充実させ再チャレンジできる社会づくりを目指します。





発起人 関東事務局 髙橋政志代表理事「犯罪が起きれば必ず被害者が生まれます。だからこそ被害者を生まない社会を目指す必要があります。そのためには再犯を防ぐという視点が極めて重要です」罪を犯して検挙された人の再犯率はおととし時点で46パーセント。そのおよそ7割が無職だということです。15日は職親プロジェクトを進める組織の秋田支部の発足式が行われました。建設業や宿泊業など県内23社が参加しています。秋田支部の支部長を務める山田直巳さんも出所者の1人です。現在は秋田市を拠点にした会社を立ち上げ、出所者に仕事の場を提供しています。秋田支部長 山田直巳さん「職親プロジェクトの対象者も出所するときは1人です。しかし本気で更生の道を進んでいくと、手を差し伸べてくれる人や一緒に走ってくれる人が現れることを知ってほしいと思います」秋田支部では、より多くの企業にプロジェクトへの参加を呼びかけるとともに、出所者を雇用することについて理解を深めてもらう取り組みを進めることにしています。