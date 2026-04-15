15日の県内は午前を中心に各地で青空が広がり、6月下旬並みの陽気となった所もありました。



こうしたなか、冬の間、通行止めになっていた八幡平アスピーテラインが開通し、標高が高い山々にも春がやってきました。



土屋弘樹記者

「青空から日差しがたっぷりと届く八幡平アスピーテライン。あと3分ほどで開通です。すでにその瞬間を待ちにまっている車列が10台ほどできています」





鹿角市と岩手の八幡平市を結ぶ「八幡平アスピーテライン」。県境をはさんだ約20キロの区間の冬期閉鎖が15日、解除されました。通行できるようになるのは、約5か月ぶりです。このうち秋田側の約10キロの区間では、先月10日から今月3日にかけて除雪作業が行われました。除雪作業のあとに姿を現すのが巨大な“雪の回廊”です。雪の壁の高さは、秋田側の最も高いところで約5メートルです。先月25日には、最も高いところで6メートル40センチありましたが、先月から今月にかけて気温の高い日が続いたことで、例年よりも早いペースで雪どけが進んでいるということです。それでも標高約1,500メートルの見返峠の周辺では、見ごたえ十分の高さです。名古屋市から「本当にすごい雪の迫力。感動しました」八幡平市から「この壁とこの八幡平からの岩手山というのがきょうすっごい最高です。もっと来てほしい、みんなに。すごい楽しかったですよ」ほとんどの観測地点で今シーズン最も気温が高くなり、6月下旬並みの陽気となったところもあった15日の県内。アスピーテラインでも気持ちのいい青空が広がり、春を越えて初夏のような暖かさとなりました。“雪の回廊”は、今月いっぱい楽しめる見込みです。