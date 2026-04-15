男鹿半島の入口にあり、人気の撮影スポットにもなっている、なまはげ像の一部が折れているのが見つかりました。



なまはげ像は今月12日に羽根が折れた風車から約400メートルの場所に立っていて、原因はわかっていません。



石川一輝記者

「写真撮影スポットとして有名なこちらのなまはげ像ですが、よく見ると神具の柄の部分が折れて、短くなっています」



一部が折れているのが見つかったのは、男鹿市船越の男鹿総合観光案内所にあるなまはげ像です。





男鹿市観光協会によりますと、13日午後2時ごろ、2体のうち1体が持つ「御幣」と呼ばれる神具の柄にあたる部分が折れているのを施設の職員が発見し、男鹿市に連絡しました。市では、その日のうちに折れた箇所を撤去したということです。なまはげ像は、今月12日に羽根が折れる事故が発生した風車から約400メートルの場所にあります。風車の事故が発生したとみられる時刻から約1時間半後の映像では、すでに柄の部分が折れていることがわかります。男鹿半島の入り口にあり、人気の撮影スポットにもなっているなまはげ像。2007年に設置され、鉄骨の骨組みと強化プラスチックでつくられています。今のところ、観光案内所の敷地内では風車の羽根の破片は見つかっておらず、折れた原因はわかっていません。男鹿市観光協会は、「風車との間に雑木林や池があり事故の影響は考えにくい。安全面にも問題はないので、これまで通り施設を利用してほしい」と話しています。