人気撮影スポットのなまはげ像 “神具の柄”が破損 折れた原因は不明 秋田・男鹿市
男鹿半島の入口にあり、人気の撮影スポットにもなっている、なまはげ像の一部が折れているのが見つかりました。
なまはげ像は今月12日に羽根が折れた風車から約400メートルの場所に立っていて、原因はわかっていません。
石川一輝記者
「写真撮影スポットとして有名なこちらのなまはげ像ですが、よく見ると神具の柄の部分が折れて、短くなっています」
一部が折れているのが見つかったのは、男鹿市船越の男鹿総合観光案内所にあるなまはげ像です。
市では、その日のうちに折れた箇所を撤去したということです。
なまはげ像は、今月12日に羽根が折れる事故が発生した風車から約400メートルの場所にあります。
風車の事故が発生したとみられる時刻から約1時間半後の映像では、すでに柄の部分が折れていることがわかります。
男鹿半島の入り口にあり、人気の撮影スポットにもなっているなまはげ像。
2007年に設置され、鉄骨の骨組みと強化プラスチックでつくられています。
今のところ、観光案内所の敷地内では風車の羽根の破片は見つかっておらず、折れた原因はわかっていません。
男鹿市観光協会は、「風車との間に雑木林や池があり事故の影響は考えにくい。安全面にも問題はないので、これまで通り施設を利用してほしい」と話しています。