ACNツアー史上初の河川敷決戦は伸ばし合い 宇喜多飛翔と川上優大が「62」で首位タイ発進
＜ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 初日◇15日◇利根パークゴルフ場（茨城県）◇6780ヤード・パー70＞国内男子下部のACNツアーの新規大会の第1ラウンドが終了した。川上優大が8バーディ、ボギーなし、宇喜多飛翔が1イーグル・8バーディ・2ボギーでともに「62」をマークし、8アンダーで並んで首位タイ発進を決めた。
【潜入撮影】これ1つで球筋が変わるの？ ツアー支給の”スリーブ”を見つけた
今大会の舞台は1960年に開場した茨城県の利根川沿いにある河川敷コース。フェアウェイは広く、樹木でセパレートされている。関東近郊のアマチュアゴルファーに馴染みのあるゴルフ場だ。同ツアー史上初の“河川敷決戦”は初日から伸ばし合いの様相を呈している。1打差の3位タイには、山田玄彩、チョウ・ラクヒョン、滝雅志、小田祥平の4人が並んでいる。2打差の7位タイには伊藤有志、小浦和也、中村匡志、西村匡志の4人が続いている。ツアー開幕戦の「Novil Cup」を制した大内智文は2アンダー・51位タイ。丸山茂樹の長男、ショーンはイーブンパー・97位タイ。女子の西畑萌香は、13オーバー・152位と最下位スタートとなった。賞金総額は1500万円。優勝者には270万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
河川敷決戦 初日の結果
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