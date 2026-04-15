DeNAのデュプランティエ投手が15日、自身のコンディションや16日のヤクルト戦の先発登板に向けた意気込みを語りました。

昨季までは阪神でプレーしていたデュプランティエ投手。今季からDeNAに所属し、3月31日には古巣・阪神戦に登板しました。7日には、中日戦での先発が予定されていましたが、インフルエンザにかかり感染症特例で登録抹消に。それ以降、体調回復とコンディション調整の時間が続き、16日に復帰後初の登板となる予定です。

そんなデュプランティエ投手が先発を前日に控えた15日にインタビューに応じ、現在のコンディションについて「とてもよくなりました。万全の状態です」とコメントしました。

インフルエンザで体調を崩していたときに何を食べてリカバリーしたか聞かれると、「しっかりとした食事とこまめな水分補給を心がけていた」と答え、体調回復後は、「フォームや球の出方など、目的と課題を持って日々の練習に取り組みました」と調整方法を明かしました。

明日対戦するのは首位のヤクルト。その打線の印象を聞かれた際には「とても素晴らしい打線だと思うので、全ての打者に敬意を持って投げたいと思っています」と述べ、続けて「一球一球しっかりと大切に、ベストを出し尽くしたいと思います」と意気込みを語りました。