ドル円一時１５８．６５レベル、本日安値を小幅に広げる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時158.65レベルと本日の安値を小幅に広げた。ただ、東京昼前につけた高値159.06レベルからの値幅は41ポイントと比較的小動き。ユーロ円も安値を187.11レベルまで広げた。水準的には前日比でやや円高推移となっている。ユーロドルは本日ここまで1.1779から1.1802までの狭いレンジで推移している。前日NY終値1.1796レベル付近で揉み合っている。



今週後半には米国とイランの和平協議が再開するとみられており、市場では中東有事の緩和が期待されている。ただ、きょうは欧州株や米株先物・時間外取引は高安まちまち。NY原油先物は91ドル台での揉み合いに落ち着いている。



USD/JPY 158.76 EUR/USD 1.1790 EUR/JPY 187.17

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