2024年に宝塚歌劇団の雪組を退団した有栖妃華が15日、自身のインスタグラムを更新。家族が大学へ入学したことを伝えた。

有栖は「父が人生2度目の大学生になりました」と書き出し、「そして、家族全員が大学生になりました」と報告。入学式での父との2ショットや家族写真を公開した。

「父はうん十年前に大学は卒業していますが、2度目の学部生」とし、「弟は修士課程におりまして（もちろんこれは1回目の大学院） 母も父と同じく人生2度目の学部生」と解説した。

続けて「幼いころから勉強をしなさいと言われたことは記憶にありませんが、全員大学生ときくと、めちゃくちゃ勉強しそうな雰囲気の家族ですね笑」とツッコミ。「ちなみに、専攻分野はびっくりするくらいバラバラです」とし、「しかも父は理転」と明かした。

さらに「父は科目履修生として最近も大学には通っていたので レポートの書き方とか、流行りのツールとかをみんなで情報共有していました 弟が1番最新なので、頼りにしています」とも。「歳を重ねても、好奇心を持って学び続けられるって本当に素敵なことだなと尊敬しています」とつづった。

自身については、昨年4月に「大学生になりましたー！」と入学式での写真をアップ。「宝塚での経験を活かせる学びがしたいと思いまして…！慶應義塾大学の環境情報学部に入学いたしました」と伝えていた。