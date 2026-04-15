■これまでのあらすじ

姉・絵美を優秀だと言う妻・遥に、夫・智也は戸惑いを隠せない。結婚するために大学を中退したのは姉の意志だったはず。実家の両親に姉のことを相談してみるが、両親は姉の話になるとどことなく不自然で…。さらに姉の息子が「ここにいることパパには言わないで」と言い出した。



真人の「ここにいること、パパには言わないでね」ってどういう意味なんだ？…聞こうとしたら、姉が慌てて話を変えてしまった。部屋を見回すと、異様なほどきっちり整理されたレシートやメモの束。日付順、項目ごとに分類されていて、妙に細かい。なんだこれ…。

レシートのことを聞いてみると、「習慣でね」とごまかそうとした姉。でも-そのとき、姉の目に涙が滲んで本音がこぼれた。「私が自由にできることなんて、ほとんどないの」お金は1円単位で管理され、外出すれば確認の連絡。誰とどこで何をしたのか、すべて報告させられていたという。頭が混乱した。あの穏やかな鋭斗さんが--そんなことを？ゾッとした。普通じゃない。なんで黙ってたんだよ、父さんに相談しようよ--そう言うと、姉は泣きながら首を振った。「それが、無理なのよ」イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)