千葉Jが平均入場者数１万人維持しホームゲーム通算入場者数150万人達成…Bリーグ初の快挙

4月12日、LaLa arena TOKYO-BAYで行われたB1リーグ第31節GAME2千葉ジェッツ対滋賀レイクス戦にて、千葉JはB1リーグ戦（レギュラーシーズンのみの入場者計算で公式記録として）通算入場者数150万人を突破した。これはBリーグ最速の記録達成となる。







この試合は10193人が会場に詰めかけ、結果は104ー76で千葉Jが勝利。前日のリベンジを果たし、勝利で150万人を達成することができた。

2024ー25シーズンよりホームアリーナを船橋アリーナから、LaLa arena TOKYO-BAYへ移し、今シーズンは平均入場者数1万人超を記録している。毎シーズンリーグトップクラスの平均入場者数を記録し、チーム創設15周年という節目のシーズンでBリーグ初の大記録を達成した。







クラブは「今シーズンの最終目標としてはBリーグ初の年間入場者数30万人（レギュラーシーズンのみ）達成に向け、邁進してまいります！！今後も千葉県というエリアにさらに根付き、Bリーグトップクラスのスポーツエンターテインメントを提供していきながら盛り上げていきたいと考えております」とコメントした。

千葉ジェッツの残りホームゲームは第34節の横浜ビー・コルセアーズ戦をはじめとした5試合。さらなる大記録達成に注目が集まる。

【通算入場者数の推移】



◆10万人：2017年3月12日



◆20万人：2018年1月21日



◆30万人：2018年12月30日



◆40万人：2019年3月16日



◆50万人：2019年12月21日



～ コロナ禍 ～



◆60万人：2021年4月24日



◆70万人：2022年10月16日



◆80万人：2023年4月12日



◆90万人：2024年1月21日



◆100万人：2024年10月20日



◆110万人：2024年12月29日



◆120万人：2025年4月13日



◆130万人：2025年10月25日



◆140万人：2026年1月4日



◆150万人：2026年4月12日







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Bリーグ通算入場者数『150万人』を達成🎊

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- 千葉ジェッツふなばし 🛫PAINT IT JETS✨ (@CHIBAJETS) April 12, 2026

【動画】通算入場者数150万人達成の瞬間