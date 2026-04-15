土屋太鳳が、初のライブ『TAO TSUCHIYA presents - Mo’ swing -』を8月3日に東京 ブルーノート・プレイスにて開催する。

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本公演は、土屋のルーツでもある“熱いジャズセッション”を愛する人たちに届けたいという願いから開催。洗練された空間で愛情に満ちたバンドサウンドを繰り広げる。

土屋は本公演の開催について「20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。」とメッセージを寄せている。なお本公演のチケットは、本日4月15日18時よりFC先行がスタートする。

・土屋太鳳よりメッセージ

「女優を目指す小学生」として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。「私の夢は自分の声を見つけることです。」と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。

（文＝リアルサウンド編集部）