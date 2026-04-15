LANAとElle Teresaが『THE FIRST TAKE』に降臨！「“こんな日はなんとかなるべ”みたいな気持ちで聞いてほしいなと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LANAとElle Teresaが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』にて、国内最大級のヒップホップフェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作された「こんな日は」を披露。

■華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックの上で、ふたりの個性が光る一発撮りパフォーマンス

第656回は、ボーダレスかつジャンルレスな音楽性とメロディセンスで、若年層を中心に幅広い年代から支持を集めるLANAと、等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリックでシーンにおいて独自の地位を確立しているElle Teresaが登場。

STUTSとZOT on the WAVEが手がけた、華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックの上で、ふたりの個性が光る『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りパフォーマンス。

4月16日には、楽曲の制作秘話やふたりのエピソードについて語ったインタビュー映像も『THE FIRST TAKE』オリジナルコンテンツとしてYouTubeにて公開。こちらも要チェックだ。

■LANA コメント

■Elle Teresa コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『POP YOURS』OFFICIAL SITE

https://popyours.jp/

LANA OFFICIAL SITE

https://lanal7.com

Elle Teresa OFFICIAL SNS

YouTube

X

https://x.com/ELLETERESA

Instagram

https://www.instagram.com/elleteresa_/

TikTok