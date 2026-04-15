LANAとElle Teresaが『THE FIRST TAKE』に降臨！「“こんな日はなんとかなるべ”みたいな気持ちで聞いてほしいなと思います」
LANAとElle Teresaが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』にて、国内最大級のヒップホップフェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作された「こんな日は」を披露。
■華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックの上で、ふたりの個性が光る一発撮りパフォーマンス
第656回は、ボーダレスかつジャンルレスな音楽性とメロディセンスで、若年層を中心に幅広い年代から支持を集めるLANAと、等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリックでシーンにおいて独自の地位を確立しているElle Teresaが登場。
STUTSとZOT on the WAVEが手がけた、華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックの上で、ふたりの個性が光る『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りパフォーマンス。
4月16日には、楽曲の制作秘話やふたりのエピソードについて語ったインタビュー映像も『THE FIRST TAKE』オリジナルコンテンツとしてYouTubeにて公開。こちらも要チェックだ。
■LANA コメント
■Elle Teresa コメント
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