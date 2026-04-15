京本大我、韓国の人気ミュージカル俳優と意気投合！「連絡先も交換しました！」WOWOW『京本大我 ハロー・トニー！ 2026』番組ビジュアル解禁

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4月＆5月にWOWOWで放送・配信される『京本大我 ハロー・トニー！ 2026』の番組ビジュアルが解禁された。

■2026年で3年目を迎える『京本大我 ハロー・トニー！』

6月8日（※日本時間）にWOWOWにて独占生中継（放送・配信）される世界最高峰の演劇・ミュージカルの祭典『第79回トニー賞授賞式』にて、スペシャルサポーターを務める、京本大我（※番組ナビゲーターは、井上芳雄と宮澤エマ）。

そんな京本がトニー賞の魅力を紹介する番組『京本大我 ハロー・トニー！』（前編：4月26日、後編：5月24日放送・配信）も、2026年で3年目。

今回は世界のミュージカルトレンドを深掘りするべく、2025年のトニー賞でミュージカル作品賞を受賞した『メイビー、ハッピーエンディング』を生み出した韓国でロケを行った。

そしてこのたび、韓国の劇場街、大学路（テハンノ）で撮影された番組ビジュアルが解禁。京本が韓国ロケで感じたことや、トニー賞への想いを語ったインタビューも到着した。

■「トニー賞を通じて、あらたな目標や夢が生まれている」

今回の韓国ロケでは、ミュージカル界でも活躍の幅を広げる京本が、韓国の演劇・ミュージカルに関する最前線を体感。150もの劇場が集まる演劇の街・大学路を訪れ、ミュージカル『シーシュポス』を観劇し、プロの演劇人を育成する韓国芸術総合学校を訪問するなど、番組は盛りだくさんの内容で届けられる。

ミュージカル『エリザベート』で京本と同じルドルフ役を演じた経験を持つ俳優、チェ・ウヒョクとの対談も見どころだ。国を超えた役作りの共通点などについて語り合い、同世代でもあるふたりはすぐに意気投合。チェ・ウヒョクは、2026年の秋、日本でミュージカル『ミス・サイゴン』にてジョン役での出演も決まっており、流暢な日本語にも注目だ。

演劇・ミュージカルだけにとどまらず、話題のパン・スイーツや、以前から気になっていたというラーメンコンビニでの試食など、韓国グルメも堪能。番組を観終わる頃には、きっと韓国に行ってみたくなるはずだ。

今回解禁された番組ビジュアルは、大学路の象徴であるマロニエ公園で撮影。京本の、柔らかさの中にも芯のある表情が印象的な1枚だ。さらに、番組に先駆けて「トニー賞を通じて、あらたな目標や夢が生まれている」とも語る、京本のインタビューも公開。彼のミュージカルへの想いが詰まった内容となっており、トニー賞のスペシャル・サポーターとしても成長を続ける、京本の姿に期待が高まる。

今回の韓国訪問で得た、あらたな視点と深い学びを通じて、京本が3年目のトニー賞スペシャル・サポーターとして『第79回トニー賞授賞式』の魅力をどのように伝えるのか注目だ。

なお『第79回トニー賞授賞式』の事前番組として、5月17日16時30分より『トニー賞の歩き方』が放送・配信。ナビゲーターの井上、宮澤が出演するこちらの番組では、ノミネーション速報を作品映像とともに紹介。現地の取材なども交えて、トニー賞授賞式の楽しみ方を届ける。

■京本大我 インタビュー

■番組情報

WOWOW『京本大我 ハロー・トニー！ 2026』

＜前編＞4/26（日）18:30～

＜後編＞5/24（日）16:15～

WOWOW ライブで放送／WOWOW オンデマンドで配信

出演：京本大我

WOWOW『井上芳雄×宮澤エマ トニー賞の歩き方』（無料放送）

05/17（日）16:30～

WOWOW ライブで放送／WOWOW オンデマンドで配信

出演：井上芳雄、宮澤エマ

WOWOW『生中継！第79回トニー賞授賞式』

06/08（月）生中継［同時通訳版］

WOWOW プライムで放送／WOWOW オンデマンドで配信

06/13（土）［字幕版］

WOWOW ライブで放送／WOWOW オンデマンドで配信

ナビゲーター：井上芳雄、宮澤エマ

スペシャル・サポーター：京本大我

■関連リンク

『生中継！第79回トニー賞授賞式』番組サイト

https://www.wowow.co.jp/stage/tony/